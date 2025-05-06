Работа в Харькове для пенсионеров предлагается на разных должностях, от этого зависит уровень зарплаты.

Для непоседливых и желающих подзаработать пенсионеров есть множество разных занятостей, найдется работа в Харькове, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и выяснили, сколько готовы платить людям.

Собиратель мебели, кромкировщик получает от 20 000 до 25 000 грн.

Требования:

Опыт работы в аналогичной должности от 1 года.

Знание технологий сборки мебели.

Умение работать с ручным и электроинструментом.

Ответственность, внимательность к деталям.

Физическая выносливость; отсутствие медицинских противопоказаний для физической работы.

Способность работать в команде и соблюдать установленные сроки.

Желательно наличие средне-специального или технического образования в соответствующей сфере.

Комплектовщик в Харькове имеет 19 000 – 23 000 гривен.

Обязанности:

Комплектация заказов по заявкам клиентов;

Подготовка товаров к отправке;

Контроль качества и количества товаров;

Сохранность и организация складского пространства;

Выполнение других задач, связанных с комплектованием и складскими процессами.

Погрузка товаров в авто.

"Мы готовы взять кандидатов без опыта и образования. Главное - желание работать и учиться", - говорится в сообщении.

Курьер, курьер со своим авто (ст. м. Тракторный завод) имеет зарплату 29 000 – 32 000.

табильная выплата ЗУ: 30 в час + 30 грн/заказ + 1,5 грн/км амортизация;

ежедневная компенсация топлива: 12 л газа/100 км по средней цене по городу;

график: 5/2 выходные плавающие;

оплачиваемый отпуск;

никаких штрафов.

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