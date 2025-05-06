Для непоседливых и желающих подзаработать пенсионеров есть множество разных занятостей, найдется работа в Харькове, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и выяснили, сколько готовы платить людям.
Собиратель мебели, кромкировщик получает от 20 000 до 25 000 грн.
Требования:
Опыт работы в аналогичной должности от 1 года.
Знание технологий сборки мебели.
Умение работать с ручным и электроинструментом.
Ответственность, внимательность к деталям.
Физическая выносливость; отсутствие медицинских противопоказаний для физической работы.
Способность работать в команде и соблюдать установленные сроки.
Желательно наличие средне-специального или технического образования в соответствующей сфере.
Комплектовщик в Харькове имеет 19 000 – 23 000 гривен.
Обязанности:
Комплектация заказов по заявкам клиентов;
Подготовка товаров к отправке;
Контроль качества и количества товаров;
Сохранность и организация складского пространства;
Выполнение других задач, связанных с комплектованием и складскими процессами.
Погрузка товаров в авто.
"Мы готовы взять кандидатов без опыта и образования. Главное - желание работать и учиться", - говорится в сообщении.
Курьер, курьер со своим авто (ст. м. Тракторный завод) имеет зарплату 29 000 – 32 000.
табильная выплата ЗУ: 30 в час + 30 грн/заказ + 1,5 грн/км амортизация;
ежедневная компенсация топлива: 12 л газа/100 км по средней цене по городу;
график: 5/2 выходные плавающие;
оплачиваемый отпуск;
никаких штрафов.
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