Місцеві мешканці турбуються про те, як буде проходити мобілізація в Запоріжжі з 1 травня, тож детально розповідаємо про нововведення.

Мобілізація в Запоріжжі з 1 травня відбуватиметься згідно з оновленими законами, ухваленими у квітні, повідомляє Politeka.

Передбачаються зміни, які стосуються як чоловіків, які вже мають досвід, так і тих, хто ще не має.

До війська тепер можуть бути залучені особи віком від 18 до 60 років, якщо в них є досвід служби, а також громадяни від 25 до 60 років без такого досвіду. При цьому багато залежить від стану здоров’я. Придатність визначатиме військово-лікарська комісія.

Одні призовники можуть служити у навчальних закладах, установах, підрозділах забезпечення, а інші можуть бути залучені до спеціальних завдань у конкретних військових частинах. Важливою умовою є перебування на військовому обліку.

Мобілізація в Запоріжжі з 1 травня передбачає, що якщо людину раніше з нього зняли, але причина вже не актуальна, її знову беруть на облік і вона підпадає під службу. Якщо ж громадянин був виключений з обліку, але не має тяжких судимостей і пройшов ВЛК, він теж може бути призваним.

Є категорії, які можуть долучатися до служби лише за бажанням. Це, зокрема, люди з інвалідністю, колишні військовополонені, юнаки до 25 років після проходження базової підготовки або ті, кого суд умовно-достроково звільнив. Для них служба у війську можлива тільки за згодою.

Щодо проходження ВЛК - воно залишається обов’язковим. Уникнути комісії не можна, адже це частина мобілізаційної процедури. Винятки є лише для тих, хто має чинний висновок про непридатність або був звільнений зі Збройних сил з відповідними документами.

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