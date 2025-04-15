Під час мобілізації в Харкові чоловіка ув'язнили на п'ять років через те, що відмовився виконати наказ начальника.

Вирок військовослужбовцю, який відмовився виконувати наказ про мобілізацію в Харкові залишили без змін, повідомляє Politeka.

Про це інформує Харківський апеляційний суд.

Суддівський орган підтвердив, що при оцінці обставин застосування статей 69 та 75 Кримінального кодексу, необхідно детально аналізувати, чи знижують наявні пом'якшувальні обставини ступінь тяжкості злочину.

Військовослужбовець, який служив у Нацгвардії, відмовився виконати наказ начальника 6 березня 2023 року, коли його підрозділ мав вирушити до Бахмута, де йому було поставлено бойове завдання. Свою непокору він пояснив поганим станом здоров'я, проте не оскаржував висновок медичної комісії, яка визнала його придатним до служби. Відповідно до медичної документації, а саме довідки ВЛК від 14 лютого 2023 року, чоловік придатний до військової служби. Після цього суддівські органи різних інстанцій ухвалили вирок про п'ять років позбавлення волі за непокору.

Вищий судовий орган зауважив, що при застосуванні статті 69 Кримінального кодексу суди повинні не лише виявити наявність пом'якшувальних обставин, але й обґрунтувати, як ці обставини можуть знижувати ступінь тяжкості вчиненого. Суд також зазначив, що за умов непокори в період мобілізації в Харкові важливо враховувати соціальні та медичні аспекти обвинуваченого, однак вони не стали підставою для пом'якшення покарання.

Важливим моментом є те, що під час розгляду справи Вищий судовий орган не виявив підстав для застосування статей 69 і 75 КК, що дозволяють призначити більш м'яке покарання чи звільнити від відбування покарання з випробуванням. Отже, чоловік ув'язнений на п'ять років.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.