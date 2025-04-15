Безкоштовне житло для переселенців у Харкові можна знайти у гуртожитках, медичних закладах і готелях.

Безкоштовне житло для переселенців у Харкові наразі доступне за кількома локаціями, повідомляє Politeka.

За оновленою інформацією, одна з ключових організацій, що опікується ВПО, — благодійний фонд «Захист». ВПО можуть звертатися по допомогу за телефоном: +38 (057) 750-14-17. Фонд не лише розміщує людей, а й супроводжує їх у побутових питаннях, що виникають під час тимчасового проживання.

Також до ініціативи долучилися вищі навчальні заклади місто. Зокрема, Харківський державний університет надає для ВПО 135 кімнат, загалом — 400 ліжкомісць. Щоб отримати додаткову інформацію або зареєструватися, слід звертатися до Дмитра Мкртичьяна за телефоном (067) 571-70-69. Адреса гуртожитку: вул. Отакара Яроша, 11.

Ще одне місце для тимчасового проживання — гуртожиток Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Тут для ВПЛ доступно 100 кімнат, які вміщують 125 осіб. Адреса — вул. Отакара Яроша, 7. Контактна особа — Алла Бочарнік: (095) 319-54-71.

Зручно знайти безкоштовне житло для переселенців у Харкові також можна через національну онлайн-платформу «Прихисток». Сервіс створений у перші місяці повномасштабного вторгнення, і сьогодні допомагає ВПО швидко знаходити тимчасову оселю в усіх регіонах України.

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