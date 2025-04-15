Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове можно найти в общежитиях, медицинских учреждениях и гостиницах.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове доступно по нескольким локациям, сообщает Politeka.

По обновленной информации, одна из ключевых организаций, которая занимается ВПЛ, — благотворительный фонд «Защита». ВПЛ могут обращаться за помощью по телефону: +38 (057) 750-14-17. Фонд не только размещает людей, но и сопровождает их в бытовых вопросах, возникающих во время проживания.

Также к инициативе присоединились высшие учебные заведения города. В частности, Харьковский государственный университет предоставляет для ВПЛ 135 комнат, всего 400 койкомест. Чтобы получить дополнительную информацию или зарегистрироваться, следует обращаться к Дмитрию Мкртичьяну по телефону (067) 571-70-69. Адрес общежития: ул. Отакара Яроша, 11

Еще одно место для временного проживания – общежитие Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетов. Здесь для ВПЛ доступно 100 комнат, вмещающих 125 человек. Адрес - ул. Отакара Яроша, 7. Контактное лицо - Алла Бочарник: (095) 319-54-71.

Удобно найти бесплатное жилье для переселенцев в Харькове можно через национальную онлайн-платформу «Прихисток». Сервис создан в первые месяцы полномасштабного вторжения, и сегодня помогает ВПЛ быстро находить временный дом во всех регионах Украины.

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