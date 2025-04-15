Во время мобилизации в Харькове мужчину заключили в тюрьму на пять лет из-за того, что отказался выполнить приказ начальника.

Приговор военнослужащему, отказавшемуся выполнять приказ о мобилизации в Харькове, оставили без изменений, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Харьковский апелляционный суд.

Судейский орган подтвердил, что при оценке обстоятельств применения статей 69 и 75 Уголовного кодекса необходимо детально анализировать, снижают ли существующие смягчающие обстоятельства степень тяжести преступления.

Военнослужащий, служивший в Нацгвардии, отказался выполнить приказ начальника 6 марта 2023 года, когда его подразделение должно было отправиться в Бахмут, где ему была поставлена ​​боевая задача. Свое неповиновение он объяснил плохим состоянием здоровья, однако не оспаривал заключение медицинской комиссии, которая сочла его годным к службе. В соответствии с медицинской документацией, а именно справкой ВЛК от 14 февраля 2023 года, мужчина пригоден к военной службе. После этого судейские органы разных инстанций вынесли приговор о пяти годах лишения свободы за неповиновение.

Высший судебный орган отметил, что при применении статьи 69 Уголовного кодекса суды должны не только выявить наличие смягчающих обстоятельств, но и обосновать, как эти обстоятельства могут снижать степень тяжести содеянного. Суд также отметил, что при неповиновении в период мобилизации в Харькове важно учитывать социальные и медицинские аспекты обвиняемого, однако они не стали основанием для смягчения наказания.

Важным моментом является то, что при рассмотрении дела Высший судебный орган не выявил оснований для применения статей 69 и 75 УК, позволяющих назначить более мягкое наказание или освободить от отбывания наказания с испытанием. Итак, мужчина заключен на пять лет.

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