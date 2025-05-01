Местные жители беспокоятся о том, как будет проходить мобилизация в Запорожье с 1 мая, поэтому подробно рассказываем о нововведениях.

Мобилизация в Запорожье с 1 мая будет происходить согласно обновленным законам, принятым в апреле, сообщает Politeka.

Предусматриваются изменения, касающиеся как мужчин, уже имеющих опыт, так и тех, кто еще не имеет.

В войска теперь могут быть привлечены лица от 18 до 60 лет, если у них есть опыт службы, а также граждане от 25 до 60 лет без такого опыта. При этом многое зависит от состояния здоровья. Пригодность будет определять военно-врачебная комиссия.

Одни призывники могут служить в учебных заведениях, учреждениях, подразделениях обеспечения, а другие могут быть вовлечены в специальные задачи в конкретных воинских частях.

Мобилизация в Запорожье с 1 мая предполагает, что если человека раньше с него сняли, но причина уже не актуальна, его снова берут на учет и он подпадает под службу. Если гражданин был исключен из учета, но не имеет тяжелых судимостей и прошел ВЛК, он тоже может быть призван.

Есть категории, которые могут присоединяться к службе только по желанию. Это, в частности, люди с инвалидностью, бывшие военнопленные, юноши до 25 лет после прохождения базовой подготовки или те, кого суд условно-досрочно уволил. Для них служба в армии возможна только с согласия.

Относительно прохождения ВЛК – оно остается обязательным. Избежать комиссий нельзя, ведь это часть мобилизационной процедуры. Исключения только для тех, кто имеет действующее заключение о негодности или был уволен из Вооруженных сил с соответствующими документами.

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