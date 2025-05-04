Допомога пенсіонерам у Дніпрі, дізнайтеся, хто отримає і скільки можна розраховувати.

У 2025 році пенсіонери в Дніпрі можуть розраховувати на додаткову фінансову допомогу, а саме на доплату до пенсії, розмір якої може сягати до 3250 гривень, передає Politeka.

Це є частиною гуманітарної програми, спрямованої на підтримку вразливих категорій населення.

Допомога буде реалізована у співпраці Міністерства соціальної політики України та Організації Об'єднаних Націй.

Грошові виплати націлені на громадян з низьким рівнем доходів, які проживають у регіонах, що постраждали від бойових дій.

Право на доплату мають пенсіонери, чия щомісячна пенсія не перевищує 3250 гривень. Ще одна важлива умова — відсутність фінансової допомоги від міжнародних організацій після 1 березня 2023 року.

Програма охоплює також осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, за умови відповідності всім критеріям.

Розмір доплати у Дніпрі визначається як різниця між фактичною пенсією та встановленим лімітом у 3250 грн.

Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3100 грн, додаткова виплата складе 150 грн. Гроші зараховуватимуться на банківський рахунок або будуть доставлені через «Укрпошту».

Перевагою цієї програми є автоматичне нарахування — пенсіонерам не потрібно подавати заяви, адже необхідна інформація вже міститься в державних реєстрах.

Доплати триватимуть до середини 2025 року та стануть важливою фінансовою підтримкою для людей, які опинилися у скрутному становищі через війну.

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