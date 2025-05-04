Помощь пенсионерам в Днепре, узнайте, кто получит и сколько можно рассчитывать.

В 2025 году пенсионеры в Днепре могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь, а именно на доплату к пенсии, размер которой может достигать 3250 гривен, передает Politeka.

Это часть гуманитарной программы, направленной на поддержку уязвимых категорий населения.

Помощь будет реализована в сотрудничестве Министерства социальной политики Украины и Организации Объединенных Наций.

Денежные выплаты нацелены на граждан с низким уровнем доходов, проживающих в пострадавших от боевых действий регионах.

Право на доплату имеют пенсионеры, ежемесячная пенсия которых не превышает 3250 гривен. Еще одно важное условие – отсутствие финансовой помощи от международных организаций после 1 марта 2023 года.

Программа охватывает также лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью при условии соответствия всем критериям.

Размер доплаты в Днепре определяется как разница между фактической пенсией и установленным лимитом 3250 грн.

К примеру, если пенсионер получает 3100 грн, дополнительная выплата составит 150 грн. Деньги будут зачисляться на банковский счет или будут доставлены через Укрпочту.

Преимущество этой программы — автоматическое начисление — пенсионерам не нужно подавать заявления, ведь необходимая информация уже содержится в государственных реестрах.

Доплаты будут продолжаться до середины 2025 года и станут важной финансовой поддержкой для людей, оказавшихся в тяжелом положении из-за войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев: кто останется без выплат в 2025 году

Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.