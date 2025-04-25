Українцям розповіли, ВПО можуть отримати допомогу, зокрема безкоштовні речі в Дніпрі у 2025 році, передає Politeka.
Більшість з них оселилися саме у Дніпрі, де функціонує велика кількість волонтерських та гуманітарних центрів.
На території області працюють десятки гуманітарних штабів, створених за ініціативи місцевої влади, які надають ВПО:
консультації,
психологічну підтримку,
гуманітарну (речі, їжа, засоби гігієни).
Допомога зазвичай спрямована на мешканців певних громад, тож варто звертатися за попереднім уточненням.
Основні гуманітарні хаби та їх контакти:
СпівДія-Хаб. Донецька область. Адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 5
Телефон: (099) 431-74-37
Антикризовий транзитний хаб “Затишок”
Адреса: Січеславська набережна, 33.
Телефони: (098) 664-58-66, (098) 346-43-69, (066) 175-64-10, (095) 247-56-25.
Організації, які активно допомагають переселенцям:
Карітас Донецьк: пропонують психологічну, юридичну підтримку та безкоштовний одяг, (095) 459-55-20, (098) 665-73-88.
ХАБ “Доброго ранку, ми з Маріуполя”
Надають продуктові набори, речі, підгузки, павербанки, а також інше за наявності.
Запис— (098) 029-23-92 (з 10:00 до 11:00) або через форму у Telegram-каналі - (096) 159-28-02.
“Little Mariupol” — Вільний простір для ВПО, працюють три кав’ярні-резиденції:
проспект Гагаріна, 127
О. Поля, 106
вулиця О. Гончара, 15/17
Тут можна отримати гуманітарну підтримку для дітей, дорослих та домашніх тварин, вона видається залежно від наявності, працюють щоденно.
У 2025 році частина організацій, на жаль, припинила підтримку, тому важливо слідкувати за оновленнями в офіційних Telegram-каналах і перевіряти актуальну інформацію перед зверненням.
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