Де переселенцям у Дніпрі отримати безкоштовні речі, їжу та допомогу у 2025 році, названі хаби та організації.

Українцям розповіли, ВПО можуть отримати допомогу, зокрема безкоштовні речі в Дніпрі у 2025 році, передає Politeka.

Більшість з них оселилися саме у Дніпрі, де функціонує велика кількість волонтерських та гуманітарних центрів.

На території області працюють десятки гуманітарних штабів, створених за ініціативи місцевої влади, які надають ВПО:

консультації,

психологічну підтримку,

гуманітарну (речі, їжа, засоби гігієни).

Допомога зазвичай спрямована на мешканців певних громад, тож варто звертатися за попереднім уточненням.

Основні гуманітарні хаби та їх контакти:

СпівДія-Хаб. Донецька область. Адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 5

Телефон: (099) 431-74-37

Антикризовий транзитний хаб “Затишок”

Адреса: Січеславська набережна, 33.

Телефони: (098) 664-58-66, (098) 346-43-69, (066) 175-64-10, (095) 247-56-25.

Організації, які активно допомагають переселенцям:

Карітас Донецьк: пропонують психологічну, юридичну підтримку та безкоштовний одяг, (095) 459-55-20, (098) 665-73-88.

ХАБ “Доброго ранку, ми з Маріуполя”

Надають продуктові набори, речі, підгузки, павербанки, а також інше за наявності.

Запис— (098) 029-23-92 (з 10:00 до 11:00) або через форму у Telegram-каналі - (096) 159-28-02.

“Little Mariupol” — Вільний простір для ВПО, працюють три кав’ярні-резиденції:

проспект Гагаріна, 127

О. Поля, 106

вулиця О. Гончара, 15/17

Тут можна отримати гуманітарну підтримку для дітей, дорослих та домашніх тварин, вона видається залежно від наявності, працюють щоденно.

У 2025 році частина організацій, на жаль, припинила підтримку, тому важливо слідкувати за оновленнями в офіційних Telegram-каналах і перевіряти актуальну інформацію перед зверненням.

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