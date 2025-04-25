Где переселенцам в Днепре получить бесплатные вещи, еду и помощь в 2025 году, названы хабы и организации.

Украинцам рассказали, ВПЛ могут получить помощь, в частности бесплатные вещи в Днепре в 2025 году, передает Politeka.

Большинство из них поселилось именно в Днепре, где функционирует большое количество волонтерских и гуманитарных центров.

На территории области работают десятки гуманитарных штабов, созданных по инициативе местных властей, которые предоставляют ВПЛ:

консультации,

психологическую поддержку,

гуманитарную (вещи, еда, средства гигиены).

Помощь обычно направлена ​​на жителей определенных общин, поэтому следует обращаться за предварительным уточнением.

Основные гуманитарные хабы и их контакты:

Содействие-Хаб. Донецкая область. Адрес: город Днепр, ул. Набережная Победы, 5

Телефон: (099) 431-74-37

Антикризисный транзитный хаб "Уют"

Адрес: Сечеславская набережная, 33

Телефоны: (098) 664-58-66, (098) 346-43-69, (066) 175-64-10, (095) 247-56-25.

Организации, активно помогающие переселенцам:

Каритас Донецк: предлагают психологическую, юридическую поддержку и бесплатную одежду, (095) 459-55-20, (098) 665-73-88.

ХАБ "Доброе утро, мы из Мариуполя"

Предоставляют продуктовые наборы, вещи, подгузники, павербанки, а также другое при наличии.

Запись (098) 029-23-92 (с 10:00 до 11:00) или через форму в Telegram-канале - (096) 159-28-02.

"Little Mariupol" - Свободное пространство для ВПЛ, работают три кафе-резиденции:

проспект Гагарина, 127

О. Поля, 106

улица О. Гончара, 15/17

Здесь можно получить гуманитарную поддержку для детей, взрослых и домашних животных, она кажется в зависимости от наличия, работают ежедневно.

В 2025 году часть организаций, к сожалению, прекратила поддержку, поэтому важно отслеживать обновления в официальных Telegram-каналах и проверять актуальную информацию перед обращением.

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