Пенсія в Одесі у розмірі понад 172 тисячі гривень, не була виплачена для сина після смерті його батька, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Приморського районного суду, громадянин, який звернувся до феміди, зазначав, що після смерті батька залишилось невиконаним рішення, яке передбачало перерахунок та виплату недоотриманої частини в розмірі 172 418 гривень.

За словами заявника, громадянин за життя отримував пенсію в Одесі за вислугу років і був зареєстрований у Головному управлінні Пенсійного фонду України в нашій області. Однак, коли він помер, що сталося 1 травня 2023 року, виплати припинилися, а залишок так і не був виплачений.

За правилами пенсійного забезпечення, залишки повинні входити до складу спадщини. Тому син звернувся до ПФУ з вимогою виплатити йому цю суму як спадкоємцю, однак отримав відмову. Пенсійний фонд пояснив свою позицію тим, що згідно з чинним законодавством недоотримана сума виплачується у спеціальному порядку, і сам позивач не дотримався всіх необхідних формальностей.

Суд вирішив, що позивач не звертався до фонду з відповідною заявою відповідно до норм, визначених законом. Згідно з частиною 3 статті 61 Закону України, коли це справа стосується військовослужбовця, то його гроші, які не встигли надійти, не підпадають під правила спадкового права.

Позивач, як пояснили у ПФУ, не звернувся до органів Пенсійного фонду вчасно, що і стало підставою для відмови. Для отримання грошей громадянину варто було подати заяву впродовж 6 місяців, однак він цього не зробив.

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