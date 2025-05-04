Пенсия в Одессе в размере более 172 тысяч гривен, не была выплачена для сына после смерти его отца, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Приморского районного суда, обратившийся к фемиде гражданин отмечал, что после смерти отца осталось невыполненным решение, которое предусматривало перерасчет выплату недополученной части в размере 172 418 гривен.

По словам заявителя, гражданин при жизни получал пенсию в Одессе за выслугу лет и был зарегистрирован в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в нашей области. Однако когда он умер, что произошло 1 мая 2023 года, выплаты прекратились, а остаток так и не был выплачен.

По правилам пенсионного обеспечения, остатки должны входить в состав наследства. Поэтому сын обратился в ПФУ с требованием выплатить ему эту сумму как наследнику, однако получил отказ Пенсионный фонд объяснил свою позицию тем, что согласно действующему законодательству недополученная сумма выплачивается в специальном порядке.

Суд решил, что истец не обращался в фонд с соответствующим заявлением в соответствии с нормами, определенными законом. Согласно части 3 статьи 61 Закона Украины, когда это дело касается военнослужащего, то его деньги, не успевшие поступить, не подпадают под правила наследственного права.

Истец, как объяснили в ПФУ, не обратился в органы Пенсионного фонда вовремя, что и послужило основанием для отказа. Для получения денег гражданину следовало подать заявление в течение 6 месяцев, однако он этого не сделал.

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