У компанії час від часу підлаштовуються під пасажирів та створюють новий графік поїздів з Харкова та інших міст України.

Новий графік поїздів з Харкова передбачає, що №1/2 стане флагманським і буде називатися "Єдність", повідомляє Politeka.

Як повідомили на офіційному сайті компанії, №1/2 і надалі їздитиме з нашого облцентру до Ворохти, проте вже з новою назвою.

Обновлений розклад означає, що всі вагони пройшли капітальний ремонт, тому пасажири можуть бути впевнені в їхній надійності та комфорті. Купейні вагони обладнані вакуумними туалетами, кондиціонерами та розетками в кожному купе, що забезпечить комфорт під час подорожі навіть на довгих дистанціях.

Для тих, хто любить подорожувати з максимальним комфортом, також є нові вагони СВ, які відповідають найвищим стандартам якості, повідомили в "Укрзалізниці".

Окрім технічних нововведень, новий графік поїздів з Харкова передбачає, що в «Єдності» приділили увагу і дрібним, але важливим деталям. Всі вбиральні в поїзді приведені до сучасних стандартів. Вони обладнані дозаторами мила та накладками на унітази.

Ще одна особливість - це музичний супровід. Кожного разу, коли "Єдність" відправляється, звучатиме пісня «Заповіт» українського співака та військовослужбовця YARMAK. №1/2 відправляється з нашого міста через день о 18:45 і прибуває до Ворохти о 13:59. У зворотному напрямку він відправляється о 16:31 і прибуває до кінцевої о 11:27.

У компанії розповіли, що №1/2 став восьмим флагманським. Окрім нього, в Україні курсують «Лесь Курбас», «Сковорода», «Січеслав», «Леополіс», «Чорноморець», «Буковина», «Гуцульщина».

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