В компании время от времени подстраиваются под пассажиров и создают новый график поездов из Харькова и других городов Украины.

Новый график поездов из Харькова предполагает, что №1/2 станет флагманским и будет называться "Єдність", сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте компании, №1/2 и дальше будет ездить из нашего облцентра в Ворохту, однако уже с новым названием.

Обновленное расписание означает, что все вагоны прошли капитальный ремонт, поэтому пассажиры могут быть уверены в их надежности и комфорте. Купейные вагоны оборудованы вакуумными туалетами, кондиционерами и розетками в каждом купе, что обеспечит комфорт во время поездки даже на длинных дистанциях.

Для тех, кто любит путешествовать с максимальным комфортом, также есть новые вагоны СВ, которые отвечают самым высоким стандартам качества, сообщили в "Укрзализныце".

Кроме технических нововведений, новый график поездов из Харькова предусматривает, что в "Єдності" уделили внимание и мелким, но важным деталям. Все туалеты приведены к современным стандартам.

Еще одна особенность – это музыкальное сопровождение. Каждый раз, когда "Єдність" отправляется, будет звучать песня "Заповіт" украинского певца и военнослужащего YARMAK. №1/2 отправляется из нашего города через день в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59. В обратном направлении он отправляется в 16:31 и прибывает в конечный в 11:27.

В компании рассказали, что №1/2 стал восьмым флагманским составом. Кроме него, в Украине курсируют "Лесь Курбас", "Сковорода", "Сичеслав", "Леополис", "Черноморец", "Буковина", "Гуцульщина".

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