Як змінилася ситуація в енергетичній системі України, та які графіки відключення світла діятимуть у Харкові та області у вівторок, 29 квітня 2025 року.

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, які графіки відключення світла можуть запроваджуватися в Харківській області 29 квітня 2025 року, пише Politeka.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які зазнили пошкоджень у результаті масованих ракетно-дронових атак із боку російських окупаційних військ.

Загалом, за даними компанії "Укренерго", наразі рівень споживання електроенергії по Україні відповідає сезонним показникам. При цьому пік енергоспоживання припадає на вечір.

Щоб максимально стабілізувати енергосистему, "Укренерго" звертається до українців із важливим проханням – використовувати потужні електроприлади в період із 10:00 до 18:00. Це допоможе розподілити потужності, які отримуються завдяки роботі сонячних електростанцій, та розвантажити загальну мережу, повідомляє Politeka.

Попри все, ситуація в енергосистемі така, що в Харкові та області на 29 квітня 2025 року немає потреби запроваджувати стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла.

Але 29 квітня обленерго може проводити в Харківській області ремонтні та профілактичні роботи, які можуть потребувати застосування локальних графіків відключення світла. Наразі про такі планові знеструмлення на цей день не повідомлялося, але за свіжою інформацією стежте на сторінці обленерго.

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