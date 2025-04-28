В этом материале вы узнаете, какие графики отключения света могут быть введены в Харьковской области 29 апреля 2025 года, пишет Politeka.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, которые получили повреждения в результате массированных ракетно-дроновых атак со стороны российских оккупационных войск.
В целом, по данным компании "Укрэнерго", уровень потребления электроэнергии по Украине сейчас соответствует сезонным показателям. При этом пик энергопотребления приходится на вечер.
Чтобы максимально стабилизировать энергосистему, "Укрэнерго" обращается к украинцам с важной просьбой – использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 18:00. Это поможет распределить мощности, получаемые благодаря работе солнечных электростанций, и разгрузить общую сеть, сообщает Politeka.
Тем не менее, ситуация в энергосистеме такова, что в Харькове и области на 29 апреля 2025 года нет необходимости вводить стабилизационные и аварийные графики отключения света.
Но 29 апреля облэнерго может проводить в Харьковской области ремонтные и профилактические работы, которые могут требовать применения локальных графиков отключения света. Пока о таких плановых обесточениях на этот день не сообщалось, но за свежей информацией следите на странице облэнерго.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о пенсиях в Харькове: кто получит повышенные выплаты в мае.
Также Politeka писала об отключении воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Харькове: кому приготовиться.
Кроме того, Politeka рассказывала о возможном прекращении газоснабжения в Харькове на неделю.