Как изменилась ситуация в энергетической системе Украины, и какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области во вторник, 29 апреля 2025 года.

В этом материале вы узнаете, какие графики отключения света могут быть введены в Харьковской области 29 апреля 2025 года, пишет Politeka.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, которые получили повреждения в результате массированных ракетно-дроновых атак со стороны российских оккупационных войск.

В целом, по данным компании "Укрэнерго", уровень потребления электроэнергии по Украине сейчас соответствует сезонным показателям. При этом пик энергопотребления приходится на вечер.

Чтобы максимально стабилизировать энергосистему, "Укрэнерго" обращается к украинцам с важной просьбой – использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 18:00. Это поможет распределить мощности, получаемые благодаря работе солнечных электростанций, и разгрузить общую сеть, сообщает Politeka.

Тем не менее, ситуация в энергосистеме такова, что в Харькове и области на 29 апреля 2025 года нет необходимости вводить стабилизационные и аварийные графики отключения света.

Но 29 апреля облэнерго может проводить в Харьковской области ремонтные и профилактические работы, которые могут требовать применения локальных графиков отключения света. Пока о таких плановых обесточениях на этот день не сообщалось, но за свежей информацией следите на странице облэнерго.

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