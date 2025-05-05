Допомога переселенцям в Дніпрі, дізнайтеся, як ВПО отримати фінансову і гуманітарну підтримку.

Люди, які були змушені залишити свої домівки через війну й переїхали до Дніпра, переселенці (ВПО), можуть отримати допомогу, повідомляє Politeka.

Місто продовжує активно підтримувати переселенців, надаючи їм можливість полегшити умови життя в непростих обставинах.

Допомога охоплює грошові виплати, гуманітарні набори та соціальні послуги для адаптації у новій громаді.

Адресна підтримка для переселенців у Дніпрі надається у кількох формах:

Фінансова допомога:

Особи з інвалідністю та діти можуть отримати 3 000 гривень.

Інші категорії переселенців — 2 000 гривень.

Щоб мати грошову допомогу, потрібно звернутися до відділення "Укрпошти" на центральному залізничному вокзалі Дніпра.

При собі необхідно мати:

Паспорт або інший документ, що підтверджує особу.

Свідоцтво про народження дитини (за наявності).

Довідку про інвалідність (за потреби).

Гуманітарна допомога:

Громадська організація "ВПО України" надає безкоштовний одяг і взуття.

Отримати допомогу можна за адресою: вул. Святослава Хороброго, 35.

Пункт працює з понеділка по п’ятницю.

У місті функціонують штаби, які надають переселенцям:

Консультації з різних питань.

Психологічну підтримку.

набори (їжа, речі, засоби гігієни).

Основні хаби:

СпівДія-Хаб (Донецька область), вул. Набережна Перемоги, 5, (099) 431-74-37

Антикризовий транзитний хаб "Затишок", Січеславська набережна, 33.

Телефони: (098) 664-58-66, (098) 346-43-69, (066) 175-64-10, (095) 247-56-25.

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