Люди, які були змушені залишити свої домівки через війну й переїхали до Дніпра, переселенці (ВПО), можуть отримати допомогу, повідомляє Politeka.
Місто продовжує активно підтримувати переселенців, надаючи їм можливість полегшити умови життя в непростих обставинах.
Допомога охоплює грошові виплати, гуманітарні набори та соціальні послуги для адаптації у новій громаді.
Адресна підтримка для переселенців у Дніпрі надається у кількох формах:
Фінансова допомога:
Особи з інвалідністю та діти можуть отримати 3 000 гривень.
Інші категорії переселенців — 2 000 гривень.
Щоб мати грошову допомогу, потрібно звернутися до відділення "Укрпошти" на центральному залізничному вокзалі Дніпра.
При собі необхідно мати:
- Паспорт або інший документ, що підтверджує особу.
- Свідоцтво про народження дитини (за наявності).
- Довідку про інвалідність (за потреби).
Гуманітарна допомога:
Громадська організація "ВПО України" надає безкоштовний одяг і взуття.
Отримати допомогу можна за адресою: вул. Святослава Хороброго, 35.
Пункт працює з понеділка по п’ятницю.
У місті функціонують штаби, які надають переселенцям:
- Консультації з різних питань.
- Психологічну підтримку.
- набори (їжа, речі, засоби гігієни).
Основні хаби:
СпівДія-Хаб (Донецька область), вул. Набережна Перемоги, 5, (099) 431-74-37
Антикризовий транзитний хаб "Затишок", Січеславська набережна, 33.
Телефони: (098) 664-58-66, (098) 346-43-69, (066) 175-64-10, (095) 247-56-25.
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