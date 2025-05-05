Помощь переселенцам в Днепре, узнайте, как ВПЛ получить финансовую и гуманитарную поддержку.

Люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны и переехавшие в Днепр, переселенцы (ВПЛ), могут получить помощь, сообщает Politeka.

Город продолжает активно поддерживать переселенцев, предоставляя им возможность облегчить условия жизни в непростых обстоятельствах.

Помощь включает денежные выплаты, гуманитарные наборы и социальные услуги для адаптации в новой общине.

Адресная поддержка для переселенцев в Днепре предоставляется в нескольких формах:

Финансовая помощь:

Лица с инвалидностью и дети могут получить 3000 гривен.

Другие категории переселенцев – 2 000 гривен.

Чтобы получить денежную помощь, нужно обратиться в отделение "Укрпочты" на центральном железнодорожном вокзале Днепра.

При себе необходимо иметь:

Паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

Свидетельство о рождении ребенка (при наличии).

Справку об инвалидности (при необходимости).

Гуманитарная помощь:

Общественная организация "ВПО Украины" предоставляет бесплатную одежду и обувь.

Получить помощь можно по адресу ул. Святослава Храброго, 35.

Пункт работает с понедельника по пятницу.

В городе функционируют штабы, предоставляемые переселенцам:

Консультации по разным вопросам.

Психологическую поддержку.

наборы (пища, принадлежности, средства гигиены).

Основные хабы:

Содействие-Хаб (Донецкая область), ул. Набережная Победы, 5, (099) 431-74-37

Антикризисный транзитный хаб "Уют", Сечеславская набережная, 33.

Телефоны: (098) 664-58-66, (098) 346-43-69, (066) 175-64-10, (095) 247-56-25.

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