Люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны и переехавшие в Днепр, переселенцы (ВПЛ), могут получить помощь, сообщает Politeka.
Город продолжает активно поддерживать переселенцев, предоставляя им возможность облегчить условия жизни в непростых обстоятельствах.
Помощь включает денежные выплаты, гуманитарные наборы и социальные услуги для адаптации в новой общине.
Адресная поддержка для переселенцев в Днепре предоставляется в нескольких формах:
Финансовая помощь:
Лица с инвалидностью и дети могут получить 3000 гривен.
Другие категории переселенцев – 2 000 гривен.
Чтобы получить денежную помощь, нужно обратиться в отделение "Укрпочты" на центральном железнодорожном вокзале Днепра.
При себе необходимо иметь:
- Паспорт или другой документ, подтверждающий личность.
- Свидетельство о рождении ребенка (при наличии).
- Справку об инвалидности (при необходимости).
Гуманитарная помощь:
Общественная организация "ВПО Украины" предоставляет бесплатную одежду и обувь.
Получить помощь можно по адресу ул. Святослава Храброго, 35.
Пункт работает с понедельника по пятницу.
В городе функционируют штабы, предоставляемые переселенцам:
- Консультации по разным вопросам.
- Психологическую поддержку.
- наборы (пища, принадлежности, средства гигиены).
Основные хабы:
Содействие-Хаб (Донецкая область), ул. Набережная Победы, 5, (099) 431-74-37
Антикризисный транзитный хаб "Уют", Сечеславская набережная, 33.
Телефоны: (098) 664-58-66, (098) 346-43-69, (066) 175-64-10, (095) 247-56-25.
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