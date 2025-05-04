Дізнайтеся, як гуманітарну допомогу у Дніпрі та які організації надають підтримку переселенцям і тим, хто опинився у складній життєвій ситуації, повідомляє Politeka.net.
Хто може отримати:
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО).
- Люди, які постраждали від війни.
- Родини з низьким доходом.
- Особи з інвалідністю.
- Багатодітні сім’ї.
На території Дніпра та області працюють десятки гуманітарних штабів, створених за ініціативою місцевої влади та громадських організацій. Вони надають:
Консультації.
Психологічну підтримку.
продукти, одяг, засоби гігієни.
Ось актуальні адреси та контакти організацій, що надають підтримку:
Штаб "КУСТа" у Цирці: Надання одягу та дитячих підгузків.
Телефон: (050) 322 34 00
Карітас Донецьк: Пропонують психологічну, юридичну підтримку та не тільки.
(095) 459 55 20, (098) 665 73 88
"Доброго ранку, ми з Маріуполя": Видають продуктові набори, одяг, підгузки.
(096) 159 28 02
Вільний простір "Little Mariupol": Підтримка для дітей, дорослих та навіть домашніх тварин.
Адреси:
проспект Науки, 127
проспект Олександра Поля, 106
вулиця Олеся Гончара, 15/17
Щоб отримати допомогу, зазвичай необхідно:
Мати документ, що посвідчує особу.
Мати довідку ВПО (для переселенців).
Заповнити заявку або звернутися за консультацією до волонтерів організацій.
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