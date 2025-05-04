Під час війни багато українців потребують гуманітарної підтримки, дізнайтеся, як отримати її у Дніпрі.

Дізнайтеся, як гуманітарну допомогу у Дніпрі та які організації надають підтримку переселенцям і тим, хто опинився у складній життєвій ситуації, повідомляє Politeka.net.

Хто може отримати:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Люди, які постраждали від війни.

Родини з низьким доходом.

Особи з інвалідністю.

Багатодітні сім’ї.

На території Дніпра та області працюють десятки гуманітарних штабів, створених за ініціативою місцевої влади та громадських організацій. Вони надають:

Консультації.

Психологічну підтримку.

продукти, одяг, засоби гігієни.

Ось актуальні адреси та контакти організацій, що надають підтримку:

Штаб "КУСТа" у Цирці: Надання одягу та дитячих підгузків.

Телефон: (050) 322 34 00

Карітас Донецьк: Пропонують психологічну, юридичну підтримку та не тільки.

(095) 459 55 20, (098) 665 73 88

"Доброго ранку, ми з Маріуполя": Видають продуктові набори, одяг, підгузки.

(096) 159 28 02

Вільний простір "Little Mariupol": Підтримка для дітей, дорослих та навіть домашніх тварин.

Адреси:

проспект Науки, 127

проспект Олександра Поля, 106

вулиця Олеся Гончара, 15/17

Щоб отримати допомогу, зазвичай необхідно:

Мати документ, що посвідчує особу.

Мати довідку ВПО (для переселенців).

Заповнити заявку або звернутися за консультацією до волонтерів організацій.

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