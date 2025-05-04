Во время войны многие украинцы нуждаются в гуманитарной поддержке, узнайте, как получить ее в Днепре.

Узнайте, как гуманитарную помощь в Днепре и какие организации оказывают поддержку переселенцам и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает Politeka.net.

Кто может получить:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ).

Люди, пострадавшие от войны.

Семьи с низким доходом.

Лица с инвалидностью.

Многодетные семьи.

На территории Днепра и области работают десятки гуманитарных штабов, созданных по инициативе местных властей и общественных организаций. Они предоставляют:

Консультации.

Психологическую поддержку.

продукты, одежду, средства гигиены.

Вот актуальные адреса и контакты организаций, оказывающих поддержку:

Штаб "КУСТА" в Цирке: Предоставление одежды и детских подгузников.

Телефон: (050) 322 34 00

Каритас Донецк: Предлагают психологическую, юридическую поддержку и не только.

(095) 459 55 20, (098) 665 73 88

"Доброе утро, мы из Мариуполя": Выдают продуктовые наборы, одежду, подгузники.

(096) 159 28 02

Свободное пространство Little Mariupol: Поддержка для детей, взрослых и даже домашних животных.

Адреса:

проспект Науки, 127

проспект Александра Поля, 106

улица Олеся Гончара, 15/17

Чтобы получить помощь, обычно необходимо:

Иметь документ, удостоверяющий личность.

Иметь справку ВПЛ (для переселенцев).

Заполнить заявку или обратиться за консультацией волонтеров организаций.

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