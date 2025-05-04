Узнайте, как гуманитарную помощь в Днепре и какие организации оказывают поддержку переселенцам и оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает Politeka.net.
Кто может получить:
- Внутри перемещенные лица (ВПЛ).
- Люди, пострадавшие от войны.
- Семьи с низким доходом.
- Лица с инвалидностью.
- Многодетные семьи.
На территории Днепра и области работают десятки гуманитарных штабов, созданных по инициативе местных властей и общественных организаций. Они предоставляют:
Консультации.
Психологическую поддержку.
продукты, одежду, средства гигиены.
Вот актуальные адреса и контакты организаций, оказывающих поддержку:
Штаб "КУСТА" в Цирке: Предоставление одежды и детских подгузников.
Телефон: (050) 322 34 00
Каритас Донецк: Предлагают психологическую, юридическую поддержку и не только.
(095) 459 55 20, (098) 665 73 88
"Доброе утро, мы из Мариуполя": Выдают продуктовые наборы, одежду, подгузники.
(096) 159 28 02
Свободное пространство Little Mariupol: Поддержка для детей, взрослых и даже домашних животных.
Адреса:
проспект Науки, 127
проспект Александра Поля, 106
улица Олеся Гончара, 15/17
Чтобы получить помощь, обычно необходимо:
Иметь документ, удостоверяющий личность.
Иметь справку ВПЛ (для переселенцев).
Заполнить заявку или обратиться за консультацией волонтеров организаций.
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