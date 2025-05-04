Грошова допомога в Одесі, стало відомо, хто має право та як оформити виплати.

Грошова допомога в Одесі доступна для тих громадян, чий дохід не досягає рівня прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Якщо родина відповідає цим критеріям, вона має право на отримання державної підтримки для забезпечення базових життєвих потреб.

Щоб оформити виплати, потрібно:

Звернутися до органів соціального захисту населення або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Підготувати необхідний пакет документів (перелік документів можна уточнити безпосередньо в соцзахисті або ЦНАПі).

Подати заяву на отримання грошової допомоги особисто або надіслати документи поштою.

Фінансова підтримка призначається строком на шість місяців. Якщо після закінчення цього терміну сім’я і надалі відповідає критеріям, виплати можуть бути продовжені.

У 2025 році суми державної допомоги зросли:

працездатним осібам — 1 816,8 грн.

пенсіонерам та особам з інвалідністю — 2 361.

дітям до 6 років — 3 716,35 грн.

Для дітей від 6 до 18 років — 4 634,2.

студентам до 23 років, які продовжують навчання — 4 390,6.

Грошову підтримку отримають:

На банківську картку.

Через відділення Укрпошти.

Розмір державної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для конкретної родини та її фактичним середньомісячним доходом.

малозабезпечених сімей це критично важлива підтримка, особливо в умовах економічних викликів.

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