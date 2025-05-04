Денежная помощь в Одессе стало известно, кто имеет право и как оформить выплаты.

Денежная помощь в Одессе доступна тем гражданам, чей доход не достигает уровня прожиточного минимума, сообщает Politeka.

Если семья отвечает этим критериям, то она имеет право на получение государственной поддержки для обеспечения базовых жизненных потребностей.

Чтобы оформить выплаты, нужно:

Обратиться в органы социальной защиты населения или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Подготовить необходимый пакет документов (список документов можно уточнить непосредственно в соцзащите или ЦНАПе).

Подать заявление на получение денежной помощи лично или отправить документы по почте.

Финансовая поддержка назначается сроком шесть месяцев. Если по истечении этого срока семья и дальше отвечает критериям, выплаты могут быть продлены.

В 2025 году суммы государственной помощи выросли:

трудоспособным лицам – 1 816,8 грн.

пенсионерам и лицам с инвалидностью - 2361.

детям до 6 лет - 3 716,35 грн.

Для детей от 6 до 18 лет – 4 634,2.

студентам до 23 лет, которые продолжают обучение – 4 390,6.

Денежную поддержку получат:

На банковскую карту.

Через отделение Укрпочты.

Размер государственной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее фактическим среднемесячным доходом.

Малообеспеченных семей – это критически важная поддержка, особенно в условиях экономических вызовов.

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