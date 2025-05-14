ВПО можуть отримати картку харків'янина на рівні з місцевими жителями та користуватися всіми її перевагами.

Відтепер внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають у Харкові, можуть оформити картку харків'янина.



Ця ініціатива має на меті підтримати переселенців та надати їм доступ до соціальних сервісів і спеціальних пропозицій.

Картка дозволяє отримувати знижки в аптеках, магазинах, закладах сфери послуг та брати участь у міських програмах лояльності. Вона також слугує засобом ідентифікації у певних муніципальних сервісах.

Оформлення картки можливе кількома способами:

Особисто в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у всіх районах Харкова.

Через районні управління соціального захисту населення (УСЗН).

У Просторі адаптації «СВІЙ», що працює для підтримки ВПО.

Онлайн — через Портал електронних сервісів Харкова або мобільний застосунок Open Kharkiv.



Необхідно надати документ, що посвідчує особу, і довідку про взяття на облік ВПО. Оформлення картки безкоштовне. У разі виникнення питань харків'яни можуть звернутися на гарячу лінію проєкту за коротким номером 15-35.

Ініціатива із залучення ВПО до користування карткою харків'янина допомагає забезпечити переселенцям рівні можливості для інтеграції в життя міста. З огляду на те, що Харків залишається одним із найбільших центрів, який прийняв переселенців із зони бойових дій, така підтримка є надзвичайно актуальною.

Станом на квітень 2025 року картку харків'янина вже отримали тисячі громадян, включно з переселенцями. Міська влада закликає всіх, хто має право, скористатися можливістю та подати заявку на оформлення.





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