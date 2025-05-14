ВПЛ могут получить карту харьковчанина на уровне с местными жителями и пользоваться всеми ее преимуществами.

Теперь внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в Харькове, могут оформить карточку харьковчанина.



Целью этой инициативы является поддержка переселенцев и предоставление им доступа к социальным сервисам и специальным предложениям.

Карта позволяет получать скидки в аптеках, магазинах, заведениях сферы услуг и участвовать в городских программах лояльности. Она также служит средством идентификации в некоторых муниципальных сервисах.

Оформление карты возможно несколькими способами:

Лично в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) во всех районах Харькова.

Через районные управления социальной защиты населения (УСЗН).

В Пространстве адаптации «СВОЙ», работающей для поддержки ВПЛ.

Онлайн – через Портал электронных сервисов Харькова или мобильное приложение Open Kharkiv.



Необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и справку о взятии на учет ВПЛ. Оформление карты бесплатно. В случае возникновения вопросов харьковчане могут обратиться на горячую линию проекта по короткому номеру 15-35 .

Инициатива по привлечению ВПЛ к пользованию картой харьковчанина помогает обеспечить переселенцам равные возможности для интеграции в жизнь города. Учитывая, что Харьков остается одним из крупнейших центров, который принял переселенцев из зоны боевых действий, такая поддержка чрезвычайно актуальна.

По состоянию на апрель 2025 года карточку харьковчанина уже получили тысячи граждан, включая переселенцев. Городские власти призывают всех имеющих право воспользоваться возможностью и подать заявку на оформление.

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