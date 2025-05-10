Питання щодо переплати пенсії в Києві стало предметом судового розгляду, тож розповідаємо детальніше, щоб ви не потрапили в таку ж ситуацію.

Чоловік, який отримав від Пенсійного фонду України суму в 11 198 гривень, відмовився повертати пенсію в Києві, повідомляє Politeka.

Як з'ясувалося із рішення суду, початок цієї історії - лист від ПФУ, який надійшов громадянину 4 червня 2024 року. В ньому йшлося про переплату за період з 28 листопада 2023 року по 30 квітня 2024 року, а також пропозицію добровільно повернути кошти.

Коли громадянин звернувся із заявою про призначення виплат по інвалідності в лютому 2024 року, згідно з документами, грошове забезпечення йому призначили з 28 листопада 2023 року. Кошти надійшли на його рахунок, проте після ретельнішого розгляду його страхового стажу було встановлено, що він не відповідає вимогам для призначення грошового забезпечення.

Тому у травні 2024 року громадянину було відмовлено в продовженні виплат. Згідно з інформацією зі справи, виявилося, що страховий стаж громадянина не досягнув необхідних семи років для отримання грошей по інвалідності, і тому, відповідно до закону, пенсія в Києві не могла бути призначена.

У травні 2024 року ПФУ направив лист до «Ощадбанку» з вимогою повернення коштів, які були виплачені в квітні. Банк повернув лише частину суми - 11,98 гривні, після чого чоловіка знову попросили повернути всю суму переплати.

Суд, після розгляду справи, ухвалив відмовити в задоволенні позову про повернення коштів. Там наголосили, що не було доведено факту, що пенсія в Києві була виплачена помилково або що чоловік діяв недобросовісно, отримуючи переплату. Тому згідно з українським цивільним кодексом, повернення цих коштів не є обов'язковим.

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