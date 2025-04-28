У Дніпрі чоловіку призначили доплату в розмірі понад 71 тисячу гривень,, яку передбачала його пенсі, однак кошти так і не дійшли до його гаманця.

Пенсія у Дніпрі знову стала предметом судового розгляду, цього разу через затримку з виплатами, яка тривала майже два роки, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Жовтневого районного суду, чоловік звернувся до них, вимагаючи не лише гроші, а й компенсацію за моральну шкоду.

Громадянин, якого офіційно перевели на пенсію у Дніпрі за віком як державного службовця, сподівався на доплату, що була нарахована на підставі рішення суду ще у 2021 році. Йшлося про 71 702 гривень за період з серпня 2021 по квітень 2022 року.

Але за словами позивача, ці кошти так і не надійшли. Окрім того він заявив, що через затягування з виплатою Пенсійний фонд завдав йому моральної шкоди. Свої страждання чоловік оцінив у 35 тисяч.

У позовній заяві фігурувала сума у понад 48 тисяч гривень. Це включало моральну компенсацію, інфляційні витрати та відсотки за прострочення. Проте суд не погодився з такими вимогами. У своїй ухвалі він зазначив що сам факт переведення на інший вид виплат виконано.

Пенсія у Дніпрі, згідно з документами, нараховується у правильному розмірі з травня 2022 року. Що ж до невиплаченої суми, то там зауважили, що нарахування проведено, але виплата залежить від фінансування.

ПФУ пояснив що кошти за судовими рішеннями перераховуються у порядку черговості. А отже відомство не порушило жодної норми закону.

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