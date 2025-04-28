В Днепре мужчине назначили доплату в размере более 71 тысячи гривен, которую предусматривала его пенсия, однако средства так и не дошли до его кошелька.

Пенсия в Днепре снова стала предметом судебного разбирательства, на этот раз из-за задержки с выплатами, которая длилась почти два года, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Октябрьского районного суда, мужчина обратился к ним, требуя не только денег, но и компенсации за моральный ущерб.

Гражданин, официально переведенный на пенсию в Днепре по возрасту в качестве государственного служащего, надеялся на доплату, которая была начислена на основании решения суда еще в 2021 году. Речь шла о 71 702 гривен за период с августа 2021 года по апрель 2022 года.

Но, по словам истца, эти средства так и не поступили. Кроме того, он заявил, что из-за затягивания с выплатой Пенсионный фонд нанес ему моральный ущерб. Свои страдания мужчина оценил в 35 тысяч.

В исковом заявлении фигурировала сумма более 48 тысяч гривен. Это включало моральную компенсацию, инфляционные расходы и проценты за просрочку. Однако суд не согласился с такими требованиями. В своем постановлении он отметил, что сам факт перевода на другой вид выплат выполнен.

Пенсия в Днепре согласно документам начисляется в правильном размере с мая 2022 года. Что касается невыплаченной суммы, то там заметили, что начисление произведено, но выплата зависит от финансирования.

ПФУ объяснил, что средства по судебным решениям перечисляются в порядке очередности. А значит, ведомство не нарушило ни одной нормы закона.

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