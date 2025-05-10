Мужчина, получивший от Пенсионного фонда Украины сумму в 11 198 гривен, отказался возвращать пенсию в Киеве , сообщает Politeka.

Как выяснилось из решения суда, начало этой истории - письмо от ПФУ, поступившее гражданину 4 июня 2024 года. В нем говорилось о переплате за период с 28 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, а также предложение добровольно вернуть средства.

Когда гражданин обратился с заявлением о назначении выплат по инвалидности в феврале 2024 года, согласно документам, денежное довольствие ему назначили с 28 ноября 2023 года. Средства поступили на его счет, однако после более тщательного рассмотрения его страхового стажа было установлено, что он не отвечает требованиям для назначения денежного довольствия.

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Поэтому в мае 2024 гражданину было отказано в продолжении выплат. Согласно информации по делу, оказалось, что страховой стаж гражданина не достиг необходимых семи лет для получения денег по инвалидности, и поэтому согласно закону пенсия в Киеве не могла быть назначена.

В мае 2024 года ПФУ направил письмо в «Ощадбанк» с требованием возврата выплаченных в апреле средств. Банк вернул лишь часть суммы – 11,98 гривны, после чего мужчину снова попросили вернуть всю сумму переплаты.

Суд, после рассмотрения дела, принял решение отказать в удовлетворении иска о возврате средств. Там подчеркнули, что не был доказан факт, что пенсия в Киеве была выплачена по ошибке или что мужчина действовал недобросовестно, получая переплату. Поэтому согласно украинскому гражданскому кодексу, возврат этих денег не обязателен.

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