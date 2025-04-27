Відключення води у Львові на тиждень з 28 квітня по 4 травня є необхідністю задля уникнення неполадок у майбутньому.

Відключення води у Львові на тиждень з 28 квітня по 4 травня відбудуться через гідравлічні випробування мереж, повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційній сторінці Сихівської районної адміністрації.

Комунальники проводять випробування щороку, щоб перевірити стан мереж та підготувати систему до нового опалювального сезону.

Згідно з інформацією, наданою Сихівською райадміністрацією, у Сихівському районі відключення води у Львові на тиждень з 28 квітня по 4 травня заплановані саме з цієї причини. Це означає, що мешканці району не матимуть гарячої води більше ніж місяць. У ЛМКП «Львівтеплоенерго» ще не вказали точні дати проведення випробувань у інших районах міста.

Гідравлічні випробування є важливою частиною підготовки до осінньо-зимового періоду, адже вони дозволяють перевірити герметичність та надійність водопровідних і тепломереж. Хоча міська влада попереджає про тимчасові незручності, ці роботи є необхідними для запобігання більш серйозним проблемам у майбутньому.

Мешканці міста мають бути готові до відсутності гарячого водопостачання, а також до можливих перебоїв в інших районах міста. Відтак, мешканці повинні подбати про запаси для побутових потреб на час проведення робіт.

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