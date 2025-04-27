Отключение воды во Львове на неделю с 28 апреля по 4 мая является необходимостью во избежание неполадок в будущем.

Отключения воды во Львове на неделю с 28 апреля по 4 мая состоятся из-за гидравлических испытаний сетей, сообщает Politeka.

Об этом информируют на официальной странице Сиховской районной администрации.

Коммунальщики проводят ежегодно испытания, чтобы проверить состояние сетей и подготовить систему к новому отопительному сезону.

Согласно информации, предоставленной Сыхивской райадминистрацией, в Сыхивском районе отключения воды во Львове на неделю с 28 апреля по 4 мая запланированы именно по этой причине. Это значит, что жители района не будут иметь горячую воду больше месяца. В ЛГКП "Львовтеплоэнерго" еще не указали точные даты проведения испытаний в других районах города.

Гидравлические испытания являются важной частью подготовки к осенне-зимнему периоду, ведь они позволяют проверить герметичность и надежность водопроводных и теплосетей. Хотя городские власти предупреждают о временных неудобствах, эти работы необходимы для предотвращения более серьезных проблем в будущем.

Жители города должны быть готовы к отсутствию горячего водоснаюжения, а также возможным перебоям в других районах города. Следовательно, жители должны позаботиться о запасахдля бытовых нужд на время проведения работ.

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