Найдешевші квартири у Львові традиційно шукають студенти, переселенці та інші люди, які не готові витрачати на це половину бюджету.

Попри загальну тенденцію до зростання вартості оренди, на ринку досі можна знайти найдешевші квартири у Львові, повідомляє Politeka.

Як видно із оголошень на сайті ЛУН, найдешевші квартири у Львові все ще існують, хоч і не вражають розкішшю чи зручним плануванням. Попит на оренду не зменшується, особливо серед переселенців. Але навіть у таких умовах найдешевші квартири у Львові залишаються на ринку, приваблюючи тих, хто хоче зекономити.

Бюджетний варіант не завжди означає жахливі умови. Часто це просто просте, житлове приміщення без надмірностей. Іноді без ремонту, іноді зі старими меблями. Але жити в такому житлі цілком реально, особливо якщо головна мета — зекономити.

Сьогодні у місті ще можна орендувати житло за 4 000 гривень. Один із таких прикладів - однокімнатна на проспекті Чорновола. Житлова площа велика, а ціна приємна, хоча деталізованого опису в оголошенні немає.

Інший варіант - на Личаківській. Там за п’ять тисяч пропонують двокімнатне житло з індивідуальним опаленням. Стан житла нормальний, санвузол суміщений. Є все потрібне для життя: пральна машина, газова плита, бойлер.

Ще одне житло, трохи дорожче - за шість тисяч. Розташоване на вулиці Пантелеймона Куліша, в самому центрі міста. Це австрійський будинок початку ХХ століття, тому атмосфера відповідна. Але й стан помешкання радянський. Опалення пічне, ремонту не було давно.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.