Самые дешевые квартиры во Львове традиционно ищут студенты, переселенцы и другие люди, не готовые тратить на это половину бюджета.

Несмотря на общую тенденцию роста стоимости аренды, на рынке до сих пор можно найти самые дешевые квартиры во Львове , сообщает Politeka.

Как видно из объявлений на сайте ЛУН, самые дешевые квартиры во Львове все еще существуют, хотя и не поражают роскошью или удобной планировкой. Спрос на аренду не миниатюризируется, в особенности посреди переселенцев. Но даже в таких условиях самые дешевые квартиры во Львове остаются на рынке, привлекая тех, кто хочет сэкономить.

Бюджетный вариант не всегда означает ужасающие условия. Часто это просто простое жилое помещение без излишеств. Иногда без ремонта, иногда со старой мебелью. Но жить в таком жилище вполне реально, особенно если главная цель – сэкономить.

Сегодня в городе можно арендовать жилье за ​​4 000 гривен. Один из таких примеров – однокомнатная на проспекте Чорновила. Жилая площадь велика, а цена приятна, хотя детализированного описания в объявлении нет.

Другой вариант – на Лычаковской. Там за 5 тысяч предлагают двухкомнатное жилище с индивидуальным отоплением. Состояние жилья нормальное, санузел совмещен. Есть все необходимое для жизни: стиральная машина, газовая плита, бойлер.

Еще одно жилье, чуть дороже – за шесть тысяч. Расположен на улице Пантелеймона Кулиша, в самом центре города. Это австрийское здание начала ХХ века, поэтому атмосфера соответствующая. Но и состояние недвижимости советское. Отопление печное, ремонт не было давно.

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