Грошова допомога у Харкові все ще діє для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів, які постраждали від бойових дій.

Грошова допомога у Харкові надається в рамках проєкту “Basic needs”, реалізованого організацією “Карітас”, повідомляє Politeka.

Ця ініціатива спрямована на підтримку тих, хто пережив наслідки обстрілів або втратив житло через бойові дії.

Згідно з інформацією від представників “Карітас”, програма особливо актуальна для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують фінансової підтримки для відновлення.

Щоб вам прийшла грошова допомога у Харкові, потрібно відповідати кільком умовам. По-перше, необхідно бути мешканцем міста чи області, а також постраждати від обстрілів, що відбулися після 8 липня 2024 року, або ж мати пошкоджене житло внаслідок бойових дій.

Які визнані вразливими. Зокрема, грошова допомога у Харкові надається людям з низьким доходом, що складає менше ніж 6 318 гривень на одну особу, а також тим, хто має інвалідність, самотні люди старшого віку (понад 60 років), багатодітні родини, самотні батьки або опікуни неповнолітніх дітей.

Окрім того, на підтримку можуть розраховувати вагітні жінки чи матері, які годують дітей до трьох років, а також люди з важкими захворюваннями.

Щоб зареєструватися на отримання коштів, необхідно звернутися до представників “Карітас”. Для цього достатньо зателефонувати за номером: +380 (67) 336 0152, і вам нададуть всю необхідну інформацію про подальші кроки.

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