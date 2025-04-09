Денежная помощь в Харькове по-прежнему действует для внутренне перемещенных лиц и местных жителей, пострадавших от боевых действий.

Денежная помощь в Харькове предоставляется в рамках проекта "Basic needs", реализованного организацией "Каритас", сообщает Politeka.

Эта инициатива направлена ​​на поддержку тех, кто пережил последствия обстрелов или потерял жилье из-за боевых действий.

Согласно информации от представителей "Каритас", программа особенно актуальна для людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в финансовой поддержке для восстановления.

Нужно удовлетворять нескольким условиям. Во-первых, необходимо быть жителем города или области, а также пострадать от обстрелов, произошедших после 8 июля 2024 года, или иметь поврежденное жилье в результате боевых действий.

Важным условием является также принадлежность к категории лиц, признанных уязвимыми. В частности, денежная помощь в Харькове предоставляется людям с низким доходом, который составляет менее 6 318 гривен на одного человека, а также имеющим инвалидность, одинокие люди старшего возраста (более 60 лет), многодетные семьи, одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей.

Кроме того, на поддержку могут рассчитывать беременные женщины или матери, которые кормят детей младше трех лет, а также люди с тяжелыми заболеваниями.

Чтобы зарегистрироваться на получение средств, необходимо обратиться к представителям "Каритас". Для этого достаточно позвонить по телефону: +380 (67) 336 0152, и вам предоставят всю необходимую информацию о дальнейших шагах.

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