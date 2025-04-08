Незважаючи на календарну весну, опалювальний сезон у Харкові наразі не завершено.

Завершення опалювального сезону в Харкові поки не відбулося через нестабільні погодні умови, які принесли до міста похолодання, повідомляє Politeka.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, міські котельні працюють у дискретному режимі, що дозволяє знизити споживання газу та економити ресурси.

Усі джерела теплопостачання переведені на систему дискретного регулювання – коли подача тепла зменшується під час потепління та посилюється при похолоданні.

Наразі фахівці комунального підприємства ведуть активні роботи із заміни внутрішньоквартальних мереж, ремонту внутрішньобудинкових комунікацій та готуються до масштабної ремонтної кампанії, запланованої на 2025 рік.

Дискретне регулювання опалення - це спосіб керування, при якому прилади вмикаються або відключаються в залежності від температури повітря.

Хоча в низці населених пунктів області опалення вже відключили, у самому місті батареї залишаються теплими. Мер пояснив, що денні температури не піднімаються вище за +12°C, а вночі опускаються до +5°C, що не дозволяє завершити сезон.

Раніше, 21 березня, голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов підписав розпорядження про завершення опалювального сезону у регіоні.

Згідно з документом, опалення можна відключити лише тоді, коли вдень повітря три дні поспіль буде вищим за +8°C.

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