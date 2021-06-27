В Харківській області хлопець хотів проскочити залізничну колію перед поїздом, але не встиг
Як повідомили в поліції, хлопцеві виявилося 23 роки, його реанімували з черепно-мозковою травмою і шоком 3 ступеня.
Повідомлення про те, що на залізничному переїзді в селищі Кегичівка сталося зіткнення електропоїзда «Лозова-Полтава», який рухався в напрямку міста Полтава і з мікроавтобуса «Volkswagen» надійшло в поліцію 25 червня.
Водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до місцевої лікарні.
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Медики робили все можливе, але, на жаль, хлопець помер у лікарні.
Наразі з'ясовуються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Харкові автомобіль злетів у кювет
Автомобіль отримав значні пошкодження - він фактично зім'ятий.
За словами свідків аварії, авто зачепило жінку і дівчинку, яка їхала на велосипеді, дитину госпіталізували в лікарню.
Офіційна інформація уточнюється.
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