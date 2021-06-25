В Харькове авто на большой скорости сбило женщину

Об этом сообщили на Telegram-канале "Веха (Харьков)".

Так, на перекрестке Рыбалко и Богдана Хмельницкого автомобиль "Жигули" сбил женщину среднего возраста.

Женщина получила несколько переломов, на место ДТП прибыла скорая помощь и пострадавшую госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции.

"На перекрестке рыбалко и б. Хмельницкого около 8.30 жигули сбили женщину среднего возраста, с переломами скорая отвезла ее в больницу", - рассказали на месте происшествия патрульные.

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Автомобиль получил значительные повреждения - он фактически смят.

По словам свидетелей аварии, авто зацепило женщину и девочку, которая ехала на велосипеде, ребенка госпитализировали в больницу.

Официальная информация уточняется.

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