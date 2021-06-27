В Харьковской области парень хотел проскочить ж/д пути перед поездом, но не успел

Как сообщили в полиции, парню оказалось 23 года, его реанимировали с черепно-мозговой травмой и шоком 3 степени.

Сообщение о том, что на железнодорожном переезде в поселке Кегичевка произошло столкновение электропоезда «Лозовая-Полтава», который двигался в направлении города Полтава и из микроавтобуса «Volkswagen» поступило в полицию 25 июня.

Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и госпитализирован в местную больницу.

Медики делалаи все возможное, но, к сожалению, парень скончался в больнице.

Сейчас выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Автомобиль получил значительные повреждения - он фактически смят.

По словам свидетелей аварии, авто зацепило женщину и девочку, которая ехала на велосипеде, ребенка госпитализировали в больницу.

Официальная информация уточняется.

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