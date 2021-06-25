Харківські пожежники вночі гасили пожежу в магазині

Так, вночі 25 червня на вул.Салтівське шосе горів продуктовий магазин.

Рятувальники отримали виклик про пожежу о 00: 25, повідомила прес-служба ДСНС Харківської області.

3 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС, 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС оперативно виїхали на виклик.

Вогонь охопив 50 кв. м. всередині горіли меблі, торгове обладнання, прилавки з товаром і т. д.

На ліквідацію вогню рятувальники подали 2 пожежних ствола.

Повністю ліквідувати пожежу вдалося о 02: 02.

Вдалося врятувати сусідній павільйон, який стояв за 2,5 м від пожежі.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав. Рятувальники встановлюють причину загоряння.

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