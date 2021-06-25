Харьковские пожарные ночью тушили пожар в магазине

Так, ночью 25 июня на ул. Салтовское шоссе горел продуктовый магазин.

Спасатели получили вызов о пожаре в 00:25, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС оперативно выехали на вызов.

Огонь охватил 50 кв. м. внутри горела мебель, торговое оборудование, прилавки с товаром и т.д.

На ликвидацию огня спасатели подали 2 пожарных ствола.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 02:02.

Удалось спасти соседний павильон, который стоял в 2,5 м от пожара.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели устанавливают причину возгорания.

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