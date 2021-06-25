Харьковские пожарные ночью тушили пожар в магазине
Так, ночью 25 июня на ул. Салтовское шоссе горел продуктовый магазин.
Спасатели получили вызов о пожаре в 00:25, сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
3 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС, 3 единицы техники и 12 человек личного состава ГСЧС оперативно выехали на вызов.
Огонь охватил 50 кв. м. внутри горела мебель, торговое оборудование, прилавки с товаром и т.д.
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На ликвидацию огня спасатели подали 2 пожарных ствола.
Полностью ликвидировать пожар удалось в 02:02.
Удалось спасти соседний павильон, который стоял в 2,5 м от пожара.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Спасатели устанавливают причину возгорания.
К слову, стихия наделала беды в Харькове: появилось фото разрушений.
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