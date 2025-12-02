Новый график движения транспорта в Киеве был разработан для стабильной работы сети и безопасности пассажиров.

Новый график движения транспорта в Киеве был введен из-за ремонтных работ, которые повлияют на курсирование нескольких трамваев в течение первой недели декабря, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в КГГА .

Со 2 по 5 число на Кирилловской запланировали обновление путей. В определенный период движение ограничат с 10.00 до 17.00, поэтому маршруты изменят направления.

Трамваи под номерами 11, 12 и 16 будут направляться к улице Семена Скляренко от разных стартовых точек, среди которых Пуща-Водица, Иорданская и станция метро «Героев Днепра». Линия 19 будет временно работать между Контрактовой площадью и остановкой «Стадион Спартак».

Чтобы поддержать перевозку, город запускает дополнительный автобус №19-Т. Он будет курсировать от Контрактовой площади в локацию Тараса Шевченко. Маршрут охватывает Спасскую, Межигорскую, Щекавицкую, Константиновскую, Еленовскую, Кирилловскую, Сырецкую, Скляренко, Автозаводскую и Полярную. Обратная поездка будет совершаться по зеркальной схеме.

Коммунальное предприятие призывает учитывать изменения при планировании поездок, ведь новый график движения транспорта в Киеве был разработан для стабильной работы сети и безопасности пассажиров.

Кроме того, в столице до 5 декабря действует частичное ограничение движения на левооборотном съезде с Богатырской в ​​направлении Большой кольцевой. Временное изменение организации передвижения связано с ремонтом покрытия на этом участке.

В коммунальных службах отмечают, что восстановление асфальта необходимо из-за постепенных деформаций, снижающих уровень безопасности для водителей.

Специалисты уточняют, что работы будут производиться только при благоприятной погоде, ведь качество обновления зависит от температуры и влажности при укладке материала.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киевской области: предложение базового овоща резко упало.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Киевской области: цены стремительно бьют рекорды.