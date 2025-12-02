Новий графік руху транспорту в Києві розробили для стабільної роботи мережі та безпеки пасажирів.

Новий графік руху транспорту в Києві запровадили через ремонтні роботи, які вплинуть на курсування кількох трамваїв протягом першого тижня грудня, передає Politeka.

Інформацію про це надають в КМДА.

З 2 по 5 число на Кирилівській запланували оновлення колій. У визначений період рух обмежать з 10:00 до 17:00, тому маршрути змінять напрямки.

Трамваї під номерами 11, 12 та 16 прямуватимуть до вулиці Семена Скляренка від різних стартових точок, серед яких Пуща-Водиця, Йорданська та станція метро «Героїв Дніпра». Лінія 19 тимчасово працюватиме між Контрактовою площею та зупинкою «Стадіон “Спартак”».

Щоб підтримати перевезення, місто запускає додатковий автобус №19-Т. Він курсуватиме від Контрактової площі до локації Тараса Шевченка. Маршрут охоплює Спаську, Межигірську, Щекавицьку, Костянтинівську, Оленівську, Кирилівську, Сирецьку, Скляренка, Автозаводську й Полярну. Зворотна поїздка відбуватиметься за дзеркальною схемою.

Комунальне підприємство закликає враховувати зміни під час планування поїздок, адже новий графік руху транспорту в Києві розробили для стабільної роботи мережі та безпеки пасажирів.

Крім того, у столиці до 5 грудня діє часткове обмеження руху на лівоповоротному з’їзді з Богатирської у напрямку Великої кільцевої. Тимчасова зміна організації пересування пов’язана з ремонтом покриття на цій ділянці.

У комунальних службах зазначають, що відновлення асфальту необхідне через поступові деформації, які знижують рівень безпеки для водіїв.

Фахівці уточнюють, що роботи проводитимуть лише за сприятливої погоди, адже якість оновлення залежить від температури та вологості під час укладання матеріалу.

