Работа для пенсионеров в Одессе становится все доступнее благодаря росту предложений, позволяющих людям постарше оставаться активными и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

По данным платформы work.ua, среди актуальных вакансий выделяется должность менеджера по продажам театральных билетов в концертно-театральном агентстве Exclusive. Работник отвечает за общение с посетителями, помощь в выборе мероприятий и ведение учета продаж. Зарплата колеблется от 25000 до 30000 гривен с премиями. Рабочий график – с 10:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье. Компания предлагает дружественный коллектив, возможность профессионального развития и знакомство с закулисной жизнью представлений. Опыт в продажах желателен, но новичков учат.

Другое предложение – вакансия медицинской сестры или помощника стоматолога. Оплата зависит от объема работы и графика и варьируется от 7000 до 21000 гривен. Кандидаты должны обладать медицинским образованием, пунктуальностью и аккуратностью. Формат работы может быть полным или частичным, обязанности включают стерилизацию инструментов, ассистирование во время процедур и уход за оборудованием.

Еще одна актуальная возможность для пенсионеров – сапожник или сборщик обуви. Заработок колеблется от 28000 до 35000 гривен. Требуется минимум летний опыт, внимательность к деталям и умение работать с разными материалами.

В целом работа для пенсионеров в Одессе включает продажи, медицину и ремесла, что позволяет старшим гражданам сохранять профессиональную активность, стабильный доход и социальную вовлеченность.

