Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі доступнішою завдяки зростанню пропозицій, що дозволяють людям старшого віку залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

За даними платформи work.ua, серед актуальних вакансій виділяється посада менеджера з продажу театральних квитків у концертно-театральному агентстві Exclusive. Працівник відповідає за спілкування з відвідувачами, допомогу у виборі заходів та ведення обліку продажів. Зарплата коливається від 25 000 до 30 000 гривень із преміями. Робочий графік – з 10:00 до 18:00, вихідні – субота та неділя. Компанія пропонує дружній колектив, можливість професійного розвитку та знайомство із закулісним життям вистав. Досвід у продажах бажаний, але новачків навчають.

Інша пропозиція – вакансія медичної сестри або помічника стоматолога. Оплата залежить від обсягу роботи та графіка і варіюється від 7 000 до 21 000 гривень. Кандидати повинні мати медичну освіту, пунктуальність та акуратність. Формат роботи може бути повний або частковий, обов’язки включають стерилізацію інструментів, асистування під час процедур та догляд за обладнанням.

Ще одна актуальна можливість для пенсіонерів – сапожник або збирач взуття. Заробіток коливається від 28 000 до 35 000 гривень. Вимагається мінімум річний досвід, уважність до деталей та вміння працювати з різними матеріалами.

Загалом робота для пенсіонерів в Одесі охоплює продажі, медицину та ремесла, що дозволяє старшим громадянам зберігати професійну активність, стабільний дохід і соціальну залученість.

