Дефіцит продуктів у Харкові пов'язаний із тимчасовим дисбалансом між попитом і пропозицією.

Дефіцит продуктів у Харкові став помітнішим через скорочення запасів торішньої білоголової капусти, що вже позначилося на асортименті торговельних точок і вартості овочів, передає видання Politeka.

Покупці дедалі частіше звертають увагу на зміну цін.

Станом на зараз кілограм капусти продають по 8–15 гривень. Остаточний цінник залежить від якості, способу зберігання та кількості доступної продукції.

Представники галузі пояснюють ситуацію завершенням продажу минулорічного врожаю. Запаси у більшості сховищ майже вичерпалися, тому обсяги відвантажень суттєво зменшилися.

Поставки з інших регіонів залишаються нерівномірними. Через обмежену кількість товару продавцям дедалі складніше підтримувати звичний вибір для покупців.

За оцінками експертів, Дефіцит продуктів у Харкові пов'язаний із тимчасовим дисбалансом між попитом і пропозицією. Додатковий вплив мають витрати на логістику, транспортування та зберігання.

Попри нинішнє підвищення вартості, капуста все ще коштує дешевше, ніж наприкінці червня минулого року. Це частково стримує зростання витрат для споживачів.

Аналітики вважають, що ринкова ситуація може змінюватися й надалі. Якщо надходження нового врожаю відбуватиметься повільніше, нестача продукції збережеться ще певний час.

Подальший розвиток залежатиме від темпів збору, ефективності логістичних маршрутів, обсягів постачання та результатів нинішнього аграрного сезону.

Фахівці рекомендують уважно стежити за ринком, оскільки найближчими тижнями ціни можуть коригуватися залежно від активності нового врожаю.

Джерело: mind

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