Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 липня є плановими, а після завершення робіт електропостачання буде відновлено у штатному режимі.

Жителів Полтавської області попередили про запровадження планових графіків відключення світла на 1 липня, повідомляє Politeka.net.

Як зазначається, обмеження електропостачання вводяться у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики підкреслюють, що такі заходи є необхідними для підвищення надійності електромереж, запобігання аваріям і своєчасного усунення технічних несправностей. Тому варто бути готовими та зарядити техніку.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 липня з 08:00 до 17:00 у селі Крута Балка буде частково або повністю припинено електропостачання. Під відключення потраплять десятки приватних домоволодінь на низці вулиць, зокрема:

Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Українських повстанців (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювілейна (б. 6/47, 27а)

Того ж дня планові знеструмлення очікуються і в селі Мала Перещепина. Тут електропостачання буде обмежене протягом 9 годин — з 08:00 до 17:00, а відключення охоплять широкий перелік вулиць і домоволодінь, серед яких:

Базарна (б. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежності (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73)

Окремо повідомляється, що планові роботи також заплановані в селі Пасічне. Тут обмеження електропостачання діятимуть з 08:00 до 17:00, а без світла тимчасово залишаться мешканці таких вулиць:

Квіткова (б. 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33),

пров.Лікарняний (б. 4),

Миру (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15),

Молодіжна (б. 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66),

Решетилівська (б. 5, 8, 16, 24, 26),

Світличне (б. 17),

Ставкова (б. 5, 6, 10, 12, 14),

Степовиків (б. 4, 8, 10а, 12),

Шевченка (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.

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