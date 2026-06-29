Жителям Полтавської області повідомили про запровадження планових графіків відключення світла на 30 червня, інформує видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 30 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових та профілактичних робіт на об’єктах енергосистеми. Такі заходи мають на меті підвищення надійності мереж, своєчасне виявлення та усунення можливих технічних несправностей.

За даними енергетиків, 30 червня з 08:00 до 17:00 у селі Клюсівка буде повністю або частково припинене електропостачання. Під відключення потрапляють десятки домоволодінь на низці вулиць, зокрема:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

Того ж дня тривалі знеструмлення очікуються і в селі Крута Балка, де обмеження електропостачання діятимуть упродовж 9 годин — з 08:00 до 17:00. Відключення охоплять широкий спектр адрес:

Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),

Зелена (б. 4, 11, 13),

Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),

Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),

Слобожанська (б. 19),

Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Українських повстанців (б. 42),

Центральна (б. 1/114),

Шевченка (б. 4, 7, 7А),

Ювілейна (б. 6/47, 27а)

Окремо повідомляється, що в селі Нові Санжари також діятимуть планові обмеження електропостачання — з 08:00 до 17:00. Під відключення потраплять мешканці низки вулиць:

Віктора Андрієвського (б. 16/30, 18, 20/35),

Ковалівська (б. 3/1, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11/1, 12, 14, 15, 16, 19, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 30, 31, 32/1, 33, 34),

пров.Ковалівський (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17/1),

пров.Лілейний (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 28),

Пушкіна (б. 9),

Шевченка (б. 68, 68/2),

пров.Якова Корицького (б. 11).

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.

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