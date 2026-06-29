Жителям Полтавської області повідомили про запровадження планових графіків відключення світла на 30 червня, інформує видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 30 червня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових та профілактичних робіт на об’єктах енергосистеми. Такі заходи мають на меті підвищення надійності мереж, своєчасне виявлення та усунення можливих технічних несправностей.
За даними енергетиків, 30 червня з 08:00 до 17:00 у селі Клюсівка буде повністю або частково припинене електропостачання. Під відключення потрапляють десятки домоволодінь на низці вулиць, зокрема:
- Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),
- Молодіжна (б. 1),
- Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),
- пров.Шкільний (б. 7),
- пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).
Того ж дня тривалі знеструмлення очікуються і в селі Крута Балка, де обмеження електропостачання діятимуть упродовж 9 годин — з 08:00 до 17:00. Відключення охоплять широкий спектр адрес:
- Василівська (б. 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 12, 14, 15, 16, 16А, 18А, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39),
- Зелена (б. 4, 11, 13),
- Квіткова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24А, 25, 27, 31, 32, 32А, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45),
- Набережна (б. 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 112/2, 116, 122, 128, 130, 132, 134, 138),
- Слобожанська (б. 19),
- Тиха (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
- Українських повстанців (б. 42),
- Центральна (б. 1/114),
- Шевченка (б. 4, 7, 7А),
- Ювілейна (б. 6/47, 27а)
Окремо повідомляється, що в селі Нові Санжари також діятимуть планові обмеження електропостачання — з 08:00 до 17:00. Під відключення потраплять мешканці низки вулиць:
- Віктора Андрієвського (б. 16/30, 18, 20/35),
- Ковалівська (б. 3/1, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11/1, 12, 14, 15, 16, 19, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 30, 31, 32/1, 33, 34),
- пров.Ковалівський (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17/1),
- пров.Лілейний (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 28),
- Пушкіна (б. 9),
- Шевченка (б. 68, 68/2),
- пров.Якова Корицького (б. 11).
Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.
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