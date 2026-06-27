Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області нараховується разом із основним пенсійним забезпеченням.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році може перевищувати тисячу гривень на місяць, однак право на таку підтримку мають лише окремі категорії громадян, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про людей поважного віку, які проживають самостійно та потребують постійного стороннього догляду. Важливою умовою залишається відсутність працездатних близьких, на яких закон покладає обов’язок утримання.

У Пенсійному фонді наголошують, що призначення відбувається лише за одночасного виконання всіх встановлених вимог. Невідповідність хоча б одному критерію може стати підставою для відмови.

Зокрема, наявність дітей або інших родичів, здатних забезпечити підтримку, враховується під час розгляду звернення. Також обов’язковим є висновок медичної комісії, який підтверджує необхідність постійної допомоги в побуті.

Фахівці підкреслюють, що саме проживання наодинці не гарантує автоматичного отримання коштів. Остаточний висновок ухвалюється після оцінки всіх обставин конкретної ситуації.

Оформлення здійснюється за заявою. Для цього необхідно звернутися до територіального підрозділу ПФУ або органу соціального захисту та надати пакет підтверджувальних документів.

Після перевірки поданих матеріалів грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області нараховується разом із основним пенсійним забезпеченням. У разі зміни обставин рішення можуть переглянути.

Серед документів зазвичай вимагають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, медичний висновок та довідки, які підтверджують відсутність осіб, здатних здійснювати утримання.

У 2026 році розмір такої підтримки становить 40% прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У грошовому вираженні це трохи більше ніж одна тисяча гривень щомісяця.

У профільному відомстві радять завчасно перевіряти правильність поданих відомостей, адже це може вплинути на швидкість розгляду звернення та ухвалення остаточного рішення.

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