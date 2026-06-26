Частині переселенців доведеться повторно звернутися за грошовою допомогою для ВПО в Полтавській області.

У липні більшість ВПО в Полтавській області продовжать отримувати грошову допомогу на проживання автоматично, проте частині потрібно звертатися повторно, пише Politeka.net.

Розмір виплат залишається незмінним: 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю. Нарахування коштів традиційно здійснюватиметься двома траншами — 15 та 28 числа кожного місяця.

Водночас окремим категоріям переселенців варто поквапитися із поданням документів, адже без звернення до кінця червня вони ризикують втратити право на отримання виплат уже з липня. Йдеться про громадян, які змінили адресу фактичного проживання або склад сім’ї, дітей, для яких допомога оформлюється вперше, а також осіб, яким раніше було відмовлено у призначенні виплат і які планують поновити право на державну підтримку.

Крім того, повторно звернутися за грошовою допомогою для ВПО в Полтавській області можуть переселенці, яким раніше припинили виплати через перевищення допустимого рівня доходу.

Якщо нині їхній середньомісячний дохід відповідає встановленим вимогам, вони мають можливість відновити отримання коштів. У 2026 році граничний показник доходу для призначення допомоги становить 10 380 гривень на одну особу.

Подати необхідні документи можна особисто через органи Пенсійного фонду України або центри надання адміністративних послуг. Фахівці радять не відкладати звернення на останні дні місяця, аби уникнути затримок із призначенням виплат.

Також із липня набудуть чинності нові вимоги щодо забезпечення прав переселенців, які проживають у місцях тимчасового розміщення. Перед заселенням таких об’єктів проводитимуть обов’язкові перевірки безпеки та відповідності встановленим стандартам проживання.

Джерело: thepage.ua

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